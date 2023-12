Zentacle er den bedst designede dykkerlog til rådighed, med over 20.000 aktive brugere over hele verden. Hvis du er fan af AllTrails eller Strava og elsker havet, så vil du elske Zentacle. Søg efter dykning, gratis dykning og snorkelsteder rundt om i verden med kort, detaljerede anmeldelser og fotos kurateret af havelskere som dig. Brug dette som din dykkerlog til at huske, hvor du har været og alle de oplysninger og noter, der er forbundet med dine dyk, og saml digitale stempler i deltagende dykkerbutikker. PADI-, NAUI- og SSI-certificerede dykkere kan bruge Zentacle til at erstatte deres dykkerlog i papirform og sikre, at du aldrig mister dine logfiler. Arbejder med data fra forskellige producenter som Apple Watch, Oceanic, Aqualung, Mares, Suunto og ScubaPro. Det fungerer også offline, så du kan logge dine dyk og synkronisere dem med skyen senere.

Websted: zentacle.com

