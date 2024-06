Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Zeemo giver indholdsskabere mulighed for automatisk at generere og oversætte videotekster på 18 sprog med avancerede nøjagtighedsgrader. Ved at bruge avanceret stemmegenkendelse og teknologi til naturlig sprogforståelse genkender Zeemo automatisk menneskestemmer i videoer og konverterer dem til billedtekster. Denne innovative løsning leverer automatiske videoteksttjenester, der forbedrer tilgængeligheden og forbedrer brugeroplevelsen. Ansøgning: https://zeemo.ai/zmapp/

