Byg et virksomhedsbrand på Zalo med officiel konto. Zalo Official Account er en dedikeret konto til virksomheder, der skaber et gunstigt miljø til at interagere med kunder og derved øger mærkegenkendelse og kundetillid på Zalo-platformen.

Websted: oa.zalo.me

