Smart regnskab for revisorer og SMV'er. Hos Yuki er vi overbeviste om, at regnskab kan være smartere, enklere og sjovere. Alt hvad du har brug for på én online platform. Med Yuki har du fuld kontrol over din økonomiske administration. Innovation og intelligens omsat til bekvemmelighed. Mere effektivitet, mere indsigt, mere beslutsomhed – færre bekymringer.

Websted: yukiworks.nl

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Yuki. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.