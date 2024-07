Yesil Health er en AI Health Assistant designet til at levere personlige, evidensbaserede løsninger til brugernes helbredsforespørgsler. Det dækker et spektrum af behov, herunder sundhedskonsultationer, ernæringsrådgivning, fortolkning af laboratorieresultater, træning og mental coaching. Designet til at lære og tilpasse sig et individs sundhedsprofil, tilbyder Yesil Health løsninger baseret på den nyeste medicinske forskning og retningslinjer. Funktioner såsom 'Analysed Health PDF' giver brugerne mulighed for at uploade medicinske dokumenter, som derefter analyseres af AI for at give klare og forståelige forklaringer i almindeligt sprog. Det har også demonstreret en avanceret forståelse af sundhedsdata, hvilket sikrer, at pålidelig information leveres til brugeren. Anvendelsesområder spænder fra almindelige symptomer og kostråd til kvinders helbred og kroniske lidelser. Selvom det er et avanceret værktøj inden for sundheds-AI, er det vigtigt at bemærke, at Yesil Health anbefaler, at en sundhedsudbyder fortolker AI-outputtet og bruger det som et supplerende værktøj individuelt. Yesil Health er et produkt fra Yesil Science, en teknologivirksomhed med speciale i sundheds- og wellness-løsninger.

