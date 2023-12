Яндекс Вебмастер

Søgeforespørgselsstatistik Vi sporer forespørgsler, som siden vises for i søgninger. Tjenesten giver dig mulighed for at overvåge, hvordan visninger, antallet af klik, CTR for uddrag og andre indikatorer ændrer sig. Site kvalitet Vi viser dig, hvordan du forbedrer dit websted. Sammenlign det med konkurrenternes ressourcer og få tips til, hvordan du gør dit websted mere nyttigt og attraktivt. Tjek display på mobile enheder Vi tjekker, om dit websted vises korrekt på smartphones og tablets – for eksempel om det indeholder elementer, der skaber problemer for mobile browsere. Teknisk diagnostik Vi vil underrette dig om webstedsfejl og give anbefalinger til, hvordan de kan fjernes. Webmasteren tjekker automatisk webstedet ved hjælp af mere end 30 parametre. Kontrollerer for overtrædelser af søgemaskinens regler Vi vil fortælle dig om alle de overtrædelser, der findes på webstedet. Oplysninger indsamles i et særligt afsnit. Når du har løst alle problemerne, kan du rapportere dette til Yandex ved at bruge knappen "Jeg har rettet alt". Arbejder med webstedsanmeldelser Vi vil give dig besked om nye anmeldelser om siden, så du hurtigt kan svare på dem. Dine kommentarer vil blive markeret som officielle. Turbo sider til online butikker Vi laver en Turbo-version af din butik, som indlæses hurtigere fra mobile enheder. Dette vil hjælpe med at reducere afvisninger og øge antallet af konverteringer. Indbyggede anbefalinger, bekvem betaling, automatisk udfyldning af formularer. Turbosider til indholdssider Vi vil skabe en letvægtsversion af webstedet, der indlæses hurtigere på mobile enheder. Dette vil hjælpe med at reducere afvisninger, øge rækkevidden og fortjenesten på dit websted. Gennemgå webstedssider Søgerobotter værdsætter indholdets kvalitet og originalitet. Vi viser dig, hvordan du hurtigt informerer vores robot om nye webstedssider ved at crawle Metrica-tælleren eller sitemapfilen. Visuel visning af indeksering Lad os samle alle de vigtigste indekseringsindikatorer i en grænseflade: dette gør det mere bekvemt at overvåge dataindsamlingsprocessen og bestemme årsagerne til problemer med indeksering. Administration af webstedsstruktur Vi hjælper dig med at gruppere små sektioner af webstedet og oprette fælles virtuelle sektioner for sider fra forskellige sektioner. For eksempel kunne et sådant afsnit indsamle oplysninger på alle sider med ordet "tabel" i adressen.

Websted: webmaster.yandex.ru

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Яндекс Вебмастер. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.