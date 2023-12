Autopilot til anæstesidiagrammer Anæstesikortlægningssoftware, der kombinerer styringen af ​​en papirjournal med effektiviteten af ​​automatisering. Anæstesiudbydere forledes til at tro, at de skal vælge mellem automatisk vitale indsamling og kontrol af dataene på deres journaler. De forledes til at tro, at anæstesisoftware er mere som en politimand end en sidemand. De forledes til at tro, at software skal være svært at lære. Xchart har til formål at ændre alt det.

Websted: xchart.com

