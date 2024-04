WebPurify giver fællesskaber mulighed for at være deres bedste med skalerbar hybrid AI og human content moderation løsninger til verdens førende brands. Sikring af positive brugeroplevelser for millioner af kunder, fra markedspladser til metaverset, med multimedieindhold, der er sømløst filtreret efter ethvert mærkes specifikationer. WebPurify leverer indholdsmoderering og anmeldelsestjenester ved hjælp af begge hold af menneskelige indholdsmoderatorer og AI-løsninger. Ved at kombinere WebPurifys AI-værktøjer med live-teams er WebPurify i stand til at tilbyde brands den mest nøjagtige indholdsmoderering, der er tilgængelig: 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Uanset hvad din virksomhed har behov for, har vi en løsning til dig. WebPurifys skalerbare hybride kunstig intelligens og moderering af menneskeligt indhold omfatter: * Baneordsfiltrering og tekstmoderering * Billedmoderering * Videogennemgang og moderering, annotering, søgeord, kategorisering, tagging, -overholdelse af licenser * VR-moderering * Håndhævelse af onlinefællesskabsstandarder og servicevilkår WebPurifys løsninger til indholdsmoderering hjælper brands med at opfylde al lovoverholdelse og kan håndtere de komplekse behov på flere platforme med markedsledende nøjagtighed. WebPurify modererer 3,5 millioner tekstindsendelser, en halv million billeder og tusindvis af videoer hver dag. WebPurifys mission er at levere en problemfri, skalerbar og pålidelig måde for brands at sikre deres kunders oplevelser på alle digitale platforme.

