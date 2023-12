WaveBasis er en webbaseret softwareplatform til teknisk analyse og automatisk detektion af Elliott Wave-mønstre. Det kan prale af en innovativ samling af eksklusive værktøjer, specielt skræddersyet til bølgeanalytikere og handlende, og har en sofistikeret mønstergenkendelsesmotor til automatisk at bestemme gyldige Elliott Wave-tal med høj sandsynlighed. Vores unikke smarte værktøjer og kraftfulde Wave Count Scanner hjælper med at identificere potentielle handelsmuligheder med lav risiko og låse op for nøgler til prismønsterbaseret risikostyring, alt sammen i realtid. Uanset om du tæller bølger manuelt eller er afhængig af automatisering af bølgetæller, har det aldrig været hurtigere eller nemmere at udnytte kraften fra Elliott Waves i din handel... alt sammen med prisvindende, professionel kaliber-kartering lige ind.

