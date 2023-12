Walmart Inc. (; tidligere Wal-Mart Stores, Inc.) er et amerikansk multinationalt detailselskab, der driver en kæde af hypermarkeder, discountvarehuse og dagligvarebutikker med hovedkvarter i Bentonville, Arkansas. Virksomheden blev grundlagt af Sam Walton i 1962 og stiftet den 31. oktober 1969. Det ejer og driver også Sam's Club-detaillagre. Pr. 31. juli 2020 har Walmart 11.496 butikker og klubber i 27 lande, der opererer under 56 forskellige navne. Virksomheden opererer under navnet Walmart i USA og Canada, som Walmart de México y Centroamérica i Mexico og Mellemamerika, som Asda i Storbritannien, som Seiyu Group i Japan og som Flipkart Wholesale i Indien. Det har helejede aktiviteter i Argentina, Chile, Canada og Sydafrika. Siden august 2018 har Walmart kun en minoritetsandel i Walmart Brasil, som blev omdøbt til Grupo Big i august 2019, med 20 procent af selskabets aktier, og private equity-firmaet Advent International ejer 80 procent af selskabet. Walmart er verdens største virksomhed efter omsætning med 514,405 milliarder USD ifølge Fortune Global 500-listen i 2019. Det er også den største private arbejdsgiver i verden med 2,2 millioner ansatte. Det er en børsnoteret familieejet virksomhed, da virksomheden er kontrolleret af Walton-familien. Sam Waltons arvinger ejer over 50 procent af Walmart gennem både deres holdingselskab Walton Enterprises og deres individuelle besiddelser. Walmart var USA's største dagligvareforhandler i 2019, og 65 procent af Walmarts salg på 510,329 milliarder USD kom fra amerikanske aktiviteter. Walmart blev noteret på New York Stock Exchange i 1972. I 1988 var det den mest profitable forhandler i USA, og det var blevet det største målt på omsætning i oktober 1989. Virksomheden var oprindeligt geografisk begrænset til det sydlige og nedre Midtvesten, men det havde butikker fra kyst til kyst i begyndelsen af ​​1990'erne. Sam's Club åbnede i New Jersey i november 1989, og den første californiske butik åbnede i Lancaster i juli 1990. En Walmart i York, Pennsylvania, åbnede i oktober 1990, den første hovedbutik i det nordøstlige. Walmarts investeringer uden for USA har set blandede resultater. Dets aktiviteter og datterselskaber i Canada, Storbritannien, Mellemamerika, Sydamerika og Kina har stor succes, men dets satsninger mislykkedes i Tyskland og Sydkorea.

Websted: walmart.com

