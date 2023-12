VMEdu er førende inden for den professionelle trænings- og certificeringsindustri og har faciliteret træningen af ​​500.000+ studerende fra 3500+ virksomheder på tværs af 150+ lande med en succesrate på 98,7 % gennem sit globale netværk af 1100+ uddannelsesudbydere. Med VMEdu's platformskurser kan uddannelsesudbydere udføre træning af høj kvalitet ved hjælp af VMEdu's online- og klasseværelses kursusmaterialer og tilmelde studerende til VMEdu planlagte klasser problemfrit. Studerende og ansatte kan også deltage i onlinekurser, videoforelæsninger, podcasts, simulerede praksistests og meget mere, alt sammen fra en enkelt portal. VMEdu eliminerer alle bekymringer vedrørende udvikling af kursusmateriale, oprettelse af videokurser og udvikling af podcasts, simulerede øvelsestests og mere. Ud over professionelle uddannelsesorganisationer hjælper VMEdu også virksomheder med at opfylde deres forskellige uddannelsesbehov gennem deres platformstilbud. VMEdu fungerer som en markedsplads ved at samle indholdseksperter fra hele verden og bruger sin avancerede ekspertise til at skabe indhold til at skabe online- og klassekurser af den bedste kvalitet. Denne kvalitet leveres til studerende over hele verden gennem deres globale netværk af 1100+ træningspartnere. Hvert VMEdu-kursus kommer med en forsikring om ensartet indhold af høj kvalitet, der præsenteres i flere formater – såsom videoer, podcasts, simulerede tests og mobilapps, der sikrer en velafrundet og praktisk læringsoplevelse for eleverne.

Websted: vmedu.com

