VideoCom er en alt-i-en platform til at skabe og dele engagerende videopræsentationer, demoer, tutorials, how to's og træningsmateriale. Det giver dig mulighed for at tage skærmoptagelser med voiceover og annoteringer, tilpasse dias ved at tilføje dit webcam og forskellige multimedier, tilføje interaktive opkald til handlinger og dele de optagede videoer nemt som et link eller en downloadet fil.

Websted: videocom.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med VideoCom. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.