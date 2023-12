Veriff er en global identitetsverifikationsservicevirksomhed, der er grundlagt og har hovedkontor i Tallinn, Estland. Virksomheden tilbyder tjenester til online-virksomheder for at afbøde forsøg på svindel og hjælpe med at overholde lovgivningen. Ved at tilbyde beskyttelse mod identitetssvindel og identitetstyveri verificerer Veriff automatisk en kundes identitet ved hjælp af en AI, der analyserer en lang række teknologiske og adfærdsmæssige indikatorer, herunder ansigtsgenkendelse. Tjenesten leveres til virksomheder som en API, som er blevet sammenlignet med Stripe.

Websted: veriff.com

