Upfort er en førende platform for cybersikkerhed og forsikring, der giver holistisk beskyttelse mod udviklende cybertrusler. Upfort, der blev grundlagt i 2017 for at udvide den globale adgang til cyberresiliens, gør cyberrisiko nem at administrere og nem at forsikre. Upfort leverer nøglefærdig sikkerhed, der er bevist til proaktivt at mindske risici og omfattende cyberforsikring fra førende forsikringsselskaber. Med proprietære data og intelligent automatisering forudser Upforts AI risiko og strømliner afbødning for problemfri tegning. Forsikringsselskaber, mæglere og risikorådgivere samarbejder med Upfort for at tilbyde kunderne modstandskraft og ro i sindet mod cybertrusler.

Websted: upfort.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Upfort. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.