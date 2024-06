Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

UltraScriber er en webapplikation, der giver dig mulighed for at transskribere timers lyd og video automatisk på få minutter. Det genererer også en oversigt og automatisk kategorisering af transskriptionen. Endelig giver det et professionelt syn, hvor du kan visualisere transskriptionen i afsnit med tidsstempler og identifikation af den person, der taler i hvert afsnit.

Kategorier : Productivity Transskriptionssoftware

Websted: ultrascriber.com

