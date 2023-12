Udemy, Inc. er en amerikansk online læringsplatform rettet mod professionelle voksne og studerende. Det blev grundlagt i maj 2010 af Eren Bali, Gagan Biyani og Oktay Caglar. Fra januar 2020 har platformen mere end 35 millioner studerende og 57.000 instruktører, der underviser i kurser på over 65 sprog. Der har været over 400 millioner kursustilmeldinger. Studerende og instruktører kommer fra mere end 180 lande, og 2/3 af eleverne er placeret uden for USA. Studerende tager kurser i høj grad som et middel til at forbedre jobrelaterede færdigheder. Nogle kurser giver kredit mod teknisk certificering. Udemy har gjort en særlig indsats for at tiltrække virksomhedsundervisere, der søger at skabe kurser for medarbejdere i deres virksomhed. Fra 2020 er der mere end 130.000 kurser på hjemmesiden. Udemys hovedkvarter er beliggende i San Francisco, Californien, med kontorer i Denver, CO; Dublin, IE; Ankara, TR; Sao Paulo, BR; og Gurgaon, IN.

Websted: udemy.com

