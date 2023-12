UASDVIRTUAL åbner sine døre for at reagere på nye tiders krav i et historisk øjeblik med accelereret udvikling og indflydelse af informations- og kommunikationsteknologier i menneskers og byers dagligdag. Uddannelse skitserer et nyt scenarie i undervisning-læringsprocessen: den digitale æra, medieret af computeren, kommer til at bryde traditionelle paradigmer og skabe en stor forandring i uddannelsesmodellen, og fremkomsten af ​​nye kommunikationsmuligheder giver os mulighed for at udbrede viden gennem fjernundervisning. Primada de América, i overensstemmelse med tiden, og med den hensigt at mindske den kløft, der fjerner langt de fleste fra fordelene ved kultur, indsætter i sit læseplan, at de tilbyder de forskellige distancemodaliteter for at tilbyde flere og bedre muligheder for studerende. , af hensyn til tid, arbejde, afstand eller familie, er ude af stand til systematisk at forfølge en universitetsuddannelse. UASD Virtual Campus tilbyder alle sine brugere et værktøj til kommunikation, samarbejde og overførsel af viden, som giver dem mulighed for at overvinde rum- og tidsbarriererne i den traditionelle uddannelsesmodel. Dette virtuelle rum giver dem en mangfoldighed af læringsressourcer og integrerer Web 2.0-værktøjer for at tilskynde modtagerne af dette fællesskab til at indsætte sig selv i et dynamisk miljø ved at drage fordel af IKT i læringsledelse.

