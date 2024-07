TuneFlow er en intelligent musikfremstillingsplatform drevet af AI. Den er designet til at forenkle og forbedre musikskabelse, uanset brugerens niveau af ekspertise. Med TuneFlow har brugerne adgang til en række kraftfulde AI-funktioner, der dækker forskellige aspekter af musikproduktion. Disse funktioner omfatter Voice Clone, som giver brugerne mulighed for at vælge og klone stemmer eller generere deres egne; ChatGPT Lyrics, et kraftfuldt værktøj til at generere sangtekster om ethvert emne; Smart Composer, som hjælper brugere med at kickstarte deres musikidéer med prædesignede melodier og akkompagnementsnumre; Smart Drummer, et AI-drevet værktøj, der automatisk fylder trommeklip med foretrukne beatstile; og Ultra-Clean Source Separator, som adskiller blandede lydspor i individuelle vokal-, tromme-, bas- og andre stammer. TuneFlow tilbyder også brancheførende lydtransskription, der transformerer sang- eller instrumentoptagelser til MIDI-noter. Brugere kan nemt generere lo-fi hip-hop sange med One-Click Lo-Fi plugin. Derudover giver TuneFlow et plugin-marked med et fællesskab af AI-musikere, der konstant bygger og deler nye AI-modeller. Platformen er tilgængelig fra enhver enhed med cloud-synkroniseringsfunktioner, og TuneFlow Desktop-versionen tilbyder avancerede lydredigeringsfunktioner og understøttelse af VST/VST3/ AU plugins. Brugere kan også importere og eksportere projekter problemfrit og deltage i et kreativt fællesskab for at dele deres arbejde og samarbejde med andre. TuneFlow opdateres jævnligt med nye funktioner og tilbyder en række prismuligheder, herunder muligheden for videoskabere, forhandlere og virksomheder for at få adgang til royaltyfri musik-API'er til deres projekter.

