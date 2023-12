Tripadvisor, Inc. er et amerikansk online rejseselskab, der driver et websted og en mobilapp med brugergenereret indhold og et websted til sammenligning af shopping. Det tilbyder også online hotelreservationer og reservationer til transport, logi, rejseoplevelser og restauranter. Dets hovedkvarter er i Needham, Massachusetts.

Websted: tripadvisor.com

