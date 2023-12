Tribalist er den #1 app til at opdage, oprette og shoppe lister over det, du elsker. Vi hjælper dig, de kulturelt nysgerrige, med at finde de bedste ting at gøre hver dag ved at sammensætte handlingsrettede lister fra mediemærker, du kender, kendisser, du beundrer, og smagsskabende venner, du stoler på. Det er også nemt at oprette og dele dine egne lister over dine yndlingsbøger, film, tv-shows, rejsesteder, restauranter og mere for at dele med verden! Tribalist er dit hjem for inspirerende lister, der forbinder os og hjælper os med at få mest muligt ud af livet. Vi tror, ​​at alle har potentialet til at være indflydelsesrige og hjælpe andre mennesker med at opdage nye ting at gøre. Der er ikke noget mere spændende end at forvandle nogen til en skjult perle, som du har afsløret. Nu kan alle hurtigt og nemt udgive en højkvalitets, delbar, indkøbsliste på under et minut, gratis!

Websted: tribalist.io

