TrendSpider Automated Technical Analysis er fremtiden for handelssoftware: et alt-i-et værktøjssæt, der hjælper med at gøre investeringer mere effektive ved at bringe kortlægning, scanning, backtesting, advarsel til detailinvestorer i virksomhedsklasse. TrendSpider understøtter data for aktier, ETF'er, globale valutaer (Forex), digitale aktiver (krypto), futures, indekser og mere.

Websted: trendspider.com

