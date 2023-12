Travis CI er en hostet kontinuerlig integrationstjeneste, der bruges til at bygge og teste softwareprojekter hostet hos GitHub og Bitbucket. Travis CI tilbyder forskellige betalte planer for private projekter og en gratis plan for open source. TravisPro leverer tilpassede implementeringer af en proprietær version på kundens egen hardware. Kilden er teknisk gratis software og tilgængelig stykkevis på GitHub under tilladelige licenser. Virksomheden bemærker dog, at det store antal opgaver, som en bruger skal overvåge og udføre, kan gøre det svært for nogle brugere med succes at integrere Enterprise-versionen med deres egen infrastruktur.

Websted: travis-ci.com

