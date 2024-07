TransLinguist er en avanceret platform, der muliggør fjern- og hybrid flersproget kommunikation til en mangfoldighed af begivenheder, herunder webinarer, konferencer, træninger, rådhuse og workshops. Det skiller sig primært ud for sine flersprogede realtidsoversættelseskapaciteter, hvilket gør det til et ideelt værktøj for virksomheder, der stræber efter global rækkevidde og inklusivitet. TransLinguist byder på fjerntolkning af video, live-tekster og undertekster, tegnsprogsfortolkning og dets internt udviklede TransLinguist Speech AI, blandt andre omfattende løsninger. Platformen tilbyder også et bredt spektrum af sprogrelaterede tjenester, der omfatter oversættelse, transcreation, transskription, undertekster og billedtekster, redigering og korrekturlæsning, såvel som maskinoversættelse efter redigering, voiceover, web- og applokalisering osv. TransLinguist henvender sig til en række brancher, der itererer regering/NGO, finans, rejser og gæstfrihed, e-læring og uddannelse, teknik og it og mere. Platformen understreger et betydeligt fokus omkring datasikkerhed og lover et sikkert miljø for sine brugere. Brugere har rapporteret en stigning i publikumsengagement og bemærkelsesværdige omkostningsbesparelser efter skiftet til TransLinguist. Overordnet søger TransLinguist at bygge bro over sprogbarrierer på en brugervenlig måde, hvilket baner vejen for effektiv global kommunikation.

Websted: translinguist.com

