DJ-software til nettet med MIDI-understøttelse Transitions DJ er en app til at blande musik med alle værktøjerne til at DJ din næste fest eller optage en blanding af dine yndlingssange. Til dine musikbehov integrerer Transitions DJ med dit lokale musikbibliotek og SoundClouds onlinekatalog. Glatte kontroller og navigation vil få dig til at blande sange præcist og problemfrit for den perfekte blanding. Funktioner: - SoundCloud-adgang - Lokal filadgang - iTunes-bibliotek (hvor tilgængeligt) - Optagelse - BPM detektion - Tempo synkronisering - Løkker - Nøgle lås - Jog hjul - Albumbilleder - 3-bånds EQ med kill-switches - Stikpunkter - Zoombare bølgeformer, farvet af lydfrekvens - Annoteringer af beats, takter og sætninger (vers, omkvæd osv.) MIDI-controllere: - Denon DJ MC2000 - Denon DJ MC4000 - Denon DJ MC6000 - Denon DJ MC6000MK2 - Gemini MIX2Go - Hercules DJControl Compact - Hercules DJControl Instinct P8 - ION Discover DJ - M-Audio X-Session Pro - Numark DJ2GO - Numark DJ2GO2 - Numark Mixtrack 3 - Numark Mixtrack II - Numark Mixtrack Platinum - Numark Mixtrack Pro 3 - Numark Mixtrack Pro II - Numark Mixtrack Pro - Numark Mixtrack - Numark Party Mix - Pioneer DDJ-ERGO - Pioneer DDJ-RB - Pioneer DDJ-RR - Pioneer DDJ-RX - Pioneer DDJ-RZ - Pioneer DDJ-SB - Pioneer DDJ-SB2 - Pioneer DDJ-SB3 - Pioneer DDJ-SR - Pioneer DDJ-SR2 - Pioneer DDJ-SX - Pioneer DDJ-SX2 - Pioneer DDJ-SZ - Pioneer DDJ-SZ2 - Pioneer DDJ-WeGO - Pioneer DDJ-WeGO2 - Pioneer DDJ-WeGO3 - Pioneer DDJ-WeGO4

Websted: transitions.dj

