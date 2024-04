Toucan er en kundevendt analyseplatform, der sætter virksomheder i stand til at drive engagement med datahistoriefortælling. Med den bedst tilpassede slutbrugeroplevelse på tværs af enhver enhed, bliver over 4 millioner Toucan-historier set hvert år. Toucans no-code, cloud-baserede platform reducerer udviklingsomkostninger og tid til værdi med en hurtig, problemfri implementering. Brugere kan oprette forbindelse til enhver data, cloud-baseret eller anden, streaming eller gemt, ved hjælp af Toucans AnyConnect™ - en suite af hundredvis af inkluderede stik. Forberedelse af data er lige så enkel med Toucan YouPrep™, en visuel databeredskabsfunktion, der lader forretningsfolk udføre opgaver med data, som normalt ville kræve en dataekspert. Visualisering tager form af "data storytelling", hvor hvert diagram er ledsaget af kontekst (som definitioner), samarbejde og annotering, så brugerne forstår "hvorfor" og ikke kun "hvad" af deres data. Og for at gøre det nemmere at komme i gang inkluderer Toucan et "App-galleri" med start-dashboards, GuidedDesign™ til at hjælpe med udvælgelsen og layoutet af diagrammer og prøvedatasæt til hurtig prototyping. Endelig er implementering og administration let med one-touch-implementering fra iscenesættelse til produktion, nem indlejring med webkomponenter eller iFrames og udgivelse til enhver enhed - web, smartphones, tablets eller kiosker/vægskærme - i en enkelt handling. Det hele styres med række-, rolle- eller brugerniveausikkerhed med et komplet revisionsspor, og onboarding og engagement er hjulpet af brugerautomatisering og indbygget administrationsfunktionalitet.

