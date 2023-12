Tiki Exchange er en børs etableret af Tiki for at hjælpe med at udveksle mellem Astra og Tiki Coin nemt. Tiki-kunder, der ejer Astra, får lov til at bytte deres Astra til andre Tiki-kunder i Tiki-appen.

Websted: exchange.tiki.vn

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Tiki Exchange. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.