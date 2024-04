Cirqle er en state-of-the-art influencer marketing platform for annoncører til at køre end-to-end skaberkampagner. Platformen giver adgang til 1 million skabere bakket op af betalte sociale kampagner på Meta, Instagram og TikTok for at booste RoAS, Reach, Engagement og lavere kundeanskaffelsesomkostninger. Cirqles softwareplatform strømliner højkvalitets influencer-arbejde bakket op af et team af kreative strateger. Arbejdet spænder fra let at aktivere influencers til brandbevidsthed og salg, til problemfri godkendelse/skalering af indhold til at udfylde brandkanaler eller hurtigt at teste nye (annonce)placeringer for at øge væksten. Kunder ser en gennemsnitlig omkostningsreduktion på 30-50 % i de samlede produktions- og anskaffelsesomkostninger, mens de øger RoAS og ydeevne op til 10 gange, når de samarbejder med The Cirqle for skaberproduceret indhold sammenlignet med deres egne annoncer (BAU) og ældre indholdsproduktionsmetoder.

