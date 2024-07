The Art Newspaper står som det ansete tidsskrift inden for den globale billedkunstsfære, der leverer omfattende dækning af internationale nyheder og begivenheder. Med hovedkontor i London og New York er denne engelsksprogede publikation en hjørnesten i et netværk af titler etableret af Umberto Allemandi, med udgaver tilgængelige på italiensk, fransk, russisk, kinesisk og græsk. Med sin omfattende rækkevidde og autoritative stemme forbliver The Art Newspaper en vital ressource for kunstentusiaster verden over.

