Build trust in the performance feedback process. Textio brings managers real-time assistance in writing feedback, so everyone has actionable insights to grow.

Websted: textio.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Textio. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.