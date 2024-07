Tealstreet er en handelsterminal, der har til formål at give en kraftfuld og ensartet handelsoplevelse på tværs af forskellige kryptoderivatbørser. Tealstreet bruger diagrammer leveret af TradingView, hvilket giver brugerne mulighed for at udføre og administrere handler direkte på diagrammet, selv på mobilweb. Det tilbyder avancerede funktioner til handelsanalyse og journalføring, herunder eksekveringspile på diagrammet, aktiediagrammer og downloadbare handelsdata i CSV-format. Tealstreet fokuserer på hurtig ordreudførelse med funktioner som hurtige ordrer, knapper til hurtig størrelse og over 20 genvejstaster for at hjælpe handlende med at reagere hurtigere. Sikkerhed er en nøgleprioritet med funktioner som tofaktorautentificering, krypteringsadgangskodesystem og IP-hvidliste for at beskytte brugerkonti. Handelsterminalen er tilgængelig på nettet såvel som til desktopplatforme som Windows, macOS og Linux. Der er også planlagt mobilapps til Android og iOS. Tealstreet promoverer sig selv som at give en overlegen handelsoplevelse sammenlignet med de oprindelige brugergrænseflader for kryptobørser, hvor brugere deler positiv feedback om platformens funktioner og ydeevne.

Websted: tealstreet.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Tealstreet. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.