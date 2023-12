Det har aldrig været nemmere at oprette onlinekurser! Enkelt, fleksibelt og 100 % fransk, Teachizy er et LMS-værktøj, der indeholder alt hvad du behøver for at digitalisere din træning.

Websted: teachizy.fr

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Teachizy. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.