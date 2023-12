TalentReef er en førende leverandør af SaaS-baserede ansøgersporings- og talentstyringsløsninger, der er målrettet bygget til den decentraliserede timeløn. Vores mobile-first-platform strømliner processen for rekruttering til fastholdelse for at transformere, hvordan arbejdsgivere sporer timelønnede medarbejdere, lige fra rekruttering, ansættelse, træning og engagement. Mange af de bedst kendte globale brands stoler på, at TalentReef giver den brugbare indsigt, der er nødvendig for at optimere og drive deres talentstyringsprocesser.

Websted: jobappnetwork.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med talentReef. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.