Visuelle samarbejdsplatforme - Mest populære apps

Visuelle samarbejdsplatforme er alsidige, cloud-baserede miljøer designet til at lette teamkommunikation og samarbejde i realtid. Disse platforme tilbyder et ekspansivt, skalerbart lærred og en række samarbejdsfunktioner, herunder simultan redigering, whiteboarding, diagrammer, skærmdeling, sticky notes, kommentarer, markerede markører, tekstchat og video- og lydkonferencer. Både fjerntliggende og samlokaliserede teams bruger disse værktøjer, selvom nogle platforme er bedre egnede til den ene indstilling frem for den anden. Visse visuelle samarbejdsplatforme kan kræve proprietær hardware eller er optimeret til huddle-rum med store touchscreen-enheder, mens andre er tilgængelige på enhver enhed. Deres fleksibilitet gør disse platforme industriagnostiske, hvilket gør det muligt for forskellige teams at bruge dem til forskellige projekter eller formål, såsom projektplanlægning, prototyping, storyboarding og mødeledelse. Mens nogle visuelle samarbejdsplatforme kommer med indbyggede kommunikationsfunktioner, kan andre integreres med etableret forretningssoftware til onlinemeddelelser og videokonferencer. Disse platforme understøtter ofte en bred vifte af integrationer, hvilket giver brugerne mulighed for at vedhæfte filer og opbygge arbejdsgange i applikationen. Derudover tilbyder mange API'er til at forbinde med andre værktøjer i en virksomheds tekniske stak.