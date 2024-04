Visitor Behavior Intelligence Software - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Efterretningssoftware om besøgendes adfærd observerer hver besøgendes handlinger i et fysisk rum ved hjælp af forskellige datakilder såsom gæste-Wi-Fi, persontællere eller kameraer og sporer derved individuelle lokationer. Dette giver fysiske spillesteder mulighed for at få dybere indsigt i besøgendes interaktioner, oplevelser og motivationer og kaster lys over deres kunderejser og overordnede adfærd. Disse løsninger kan også integreres med sociale medier, kundedataplatforme og andre eksterne kilder som vejrapplikationer for at tilbyde en omfattende forståelse af besøgendes oplevelser. Når først de er knyttet til disse datastrømme, forsyner efterretningssoftware for besøgendes adfærd fysiske virksomheder med indsigt svarende til de e-handelsplatforme, der stammer fra overvågning af besøgende på webstedet. Disse værktøjer præsenterer analytiske dashboards for at skelne besøgsfrekvens pr. individ, demografiske detaljer og fodtrafikmønstre, hvilket letter optimering af spillestedslayout og forståelse af faktorer, der påvirker besøgendes adfærd. Dashboardet kan indeholde varmekort, der illustrerer besøgendes koncentrationer og muligheden for at segmentere diagrammer og grafer baseret på specifikke demografiske kriterier.