Virtual Reality (VR) softwareudviklingssæt - Mest populære apps

Virtual reality-softwareudviklingssæt, almindeligvis kendt som VR SDK'er, leverer de væsentlige ressourcer til at skabe, konstruere og evaluere VR-møder. Disse SDK'er fungerer som hjørnestenen og letter skabelsen af ​​forskellige VR-oplevelser lige fra mobile applikationer til fordybende marketingbestræbelser og træningssimuleringer. Nøglefunktioner omfatter opgaver som at integrere, replikere og flytte 3D-enheder i det virtuelle miljø. Desuden udvider disse hjælpeprogrammer tilgængeligheden til enkeltpersoner uden programmeringsekspertise, da mange platforme inkorporerer træk-og-slip-funktioner til skræddersyede oplevelser. Lejlighedsvis kan tilpasning opnås via en Application Programming Interface (API). Selvom de typisk er skræddersyet til bestemte rammer og hardware, kan visse SDK'er prale af kompatibilitet på tværs af flere systemer. Det er værd at bemærke, at mens nogle VR-SDK'er tilbyder AR-skabelsesmuligheder (augmented reality), adskiller de sig fra AR SDK'er, som er specielt udviklet til at hjælpe med udvikling og test af AR-applikationer.