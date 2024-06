Video e-mail-software - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Video-e-mail-software gør det muligt for brugere at vedhæfte personlige videoer til e-mails, hvilket forbedrer kommunikationsindsatsen. Marketingfolk bruger video-e-mail til at berige deres e-mail-kampagner med engagerende videoindhold, mens salgsrepræsentanter bruger det til at tilpasse deres e-mails til kunder og kundeemner. Nogle video-e-mail-værktøjer er specielt designet til enten salgs- eller marketingteams og tilbyder funktioner, der er skræddersyet til deres behov. Til markedsføring kan disse funktioner omfatte kampagneplanlægning, sporing og muligheden for at uploade e-mail-lister. Til salgsteams kan de tilbyde automatisk e-mail-opfølgning og CRM-softwareintegrationer. Mens nogle video-hosting- og skærm-/videooptagelsessoftware inkluderer video-e-mail som en ekstra funktion, er mange video-e-mail-løsninger selvstændige værktøjer. Disse løsninger kommer ofte med e-mail-sporingsfunktioner, såsom sporing af modtagerhandlinger, og integreres med populær e-mail-software, hvilket giver brugerne mulighed for at fortsætte med at bruge deres foretrukne e-mail-tjenester.