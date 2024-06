Unified Workspaces-software - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Unified workspace-software samler forskellige applikationer i en enkelt platform, hvilket giver brugerne adgang til flere værktøjer uden at forlade det forenede arbejdsområde. Medarbejdere mister ofte værdifuld tid i løbet af arbejdsdagen ved at skifte mellem applikationer eller søge information. Forenede arbejdsområder løser dette problem ved at integrere alle applikationerne i en virksomheds teknologistack, hvilket reducerer spildtiden på at navigere mellem forskellige softwareværktøjer. Disse løsninger kombinerer typisk populær software til samarbejde, kommunikation og cloud-indholdssamarbejde, hvor nogle produkter også integreres med andre almindelige applikationer. Funktionerne i forenede arbejdsområder kan variere betydeligt. Virksomhedsløsninger prioriterer ofte sikkerhed og tilbyder funktioner som native eller integreret single sign-on (SSO), sikkerhedsdashboards for administratorer og forbedret native funktionalitet. Andre muligheder for ensartet arbejdsområde understreger brugervenlighed og tilslutningsmuligheder og giver funktioner som adgangskodebesparelser til flere apps og aktivitetsfeeds på tværs af apps.