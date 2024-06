Unified APIs Software - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Unified API'er, også kendt som universelle eller normaliserede API'er, tilbyder en enkelt "meta"-grænseflade til at interagere med forskellige softwareapplikationer inden for samme kategori. Disse værktøjer fungerer som et abstraktionslag, der styrer kommunikation med flere applikationer ved at konsolidere og standardisere deres API'er og datamodeller i én samlet API. SaaS-udbydere udnytter disse værktøjer til at forenkle oprettelsen af ​​kundevendte integrationer med flere applikationer i samme kategori, såsom regnskab, bank, cloud storage, CRM, e-mail, HR, løn eller planlægningssystemer. Denne tilgang kan reducere den tid og de ressourcer, der er nødvendige for at udvikle adskillige lignende integrationer. For eksempel kan et SaaS-produktteam, der sigter på at integrere medarbejderdata fra forskellige HR-systemer i deres applikation, undgå at bygge separate integrationer for hvert HR-system. I stedet kan de skabe en enkelt integration med en samlet HR API, som forbinder deres applikation med alle de ønskede HR-systemer. Brug af en samlet API sikrer et strømlinet API-design og en ensartet udvikleroplevelse.