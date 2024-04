Software til statistisk analyse - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Softwareprodukter til statistisk analyse er specialiserede applikationer, der er designet til at give brugerne mulighed for at udføre indviklede statistiske analyser. Disse softwaretilbud er udstyret med værktøjer, der letter organisering, fortolkning og præsentation af udpegede datasæt. Typisk kombinerer de datastyringsfunktioner med funktioner, der udtrykkeligt er designet til statistisk analyse. Rækken af ​​statistiske analysefunktioner omfatter blandt andet understøttelse af metoder som regressionsanalyse, forudsigende analyser og statistisk modellering. Primært ansat af datavidenskabsfolk og matematikere, statistiske analysesoftwareværktøjer kan også inkorporere branchespecifikke funktionaliteter. Disse skræddersyede funktioner kan henvende sig til videnskabelig forskning, omkostningsmodellering eller sundhedsvidenskab, mens andre er alsidige nok til at udføre forskellige statistiske analyser på tværs af forskellige industrier eller applikationer.