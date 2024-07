Sociale netværksplatforme - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Sociale netværksplatforme giver enkeltpersoner og virksomheder mulighed for at forbinde med hinanden for at kommunikere og dele data, ofte i et offentligt forum. I et socialt netværk er brugere repræsenteret af en profil, og de forbinder med andre brugere, der har lignende interesser eller baggrunde, eller som de kender i det virkelige liv. Sociale netværksplatforme tilgås typisk via webbrowser eller mobilapplikation. Virksomheder bruger sociale netværk til en række forskellige formål. Det giver dem mulighed for at opbygge og vedligeholde deres brand ved at dele indhold eller promovere marketingmateriale. Det kan også bruges til netværk, reklamer eller endda til kundeservice blandt andet. Virksomheder kan bruge software til sociale netværk i overensstemmelse med software i en eller flere af følgende kategorier: administration af sociale medier, sociale analyser, overvågning af sociale medier, social annoncering og social kundeservice.