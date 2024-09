Forhandler Hosting Software - Mest populære apps - Armenien Mest populære Tilføjet for nylig

Forhandlerhosting er en type webhostingtjeneste, hvor en udbyder tillader virksomheder at købe eller lease hostingpakker i løs vægt og derefter videresælge dem til deres egne kunder. Hostingudbyderen leverer den nødvendige hardware, software og infrastruktur til den videresælgende organisation, hvilket gør dem i stand til at hoste deres kunders hjemmesider. Denne hostingmodel er især begunstiget af webudviklings- og designbureauer, der søger at tilbyde hosting sammen med deres primære tjenester. Forhandlerhosting involverer ofte en white label-tilgang, hvor forhandleren kan ompakke og sælge hostingtjenesterne under deres eget varemærke. De påtager sig ansvar som kundesupport, fakturering og ressourceallokering baseret på deres kunders behov, mens hostingudbyderen administrerer den underliggende infrastruktur. Ud over grundlæggende hosting tilbyder forhandlere ofte værdiskabende tjenester som automatiserede opdateringer, sikkerhedskopier og gratis SSL-certifikater til deres kunder. Nogle kan også tilbyde salg af domænenavne og specialiseret kundesupport for at differentiere deres tilbud på markedet.