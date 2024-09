Software til rekrutteringsplatforme - Mest populære apps - Armenien Mest populære Tilføjet for nylig

Rekrutteringsplatforme er omfattende værktøjer, der bruges af virksomheder til at overvåge hele medarbejderansættelsesprocessen, der spænder fra indledende kandidatindkøb til endelige ansættelsesbeslutninger. Disse platforme strømliner adskillige rekrutteringsopgaver såsom distribution af jobopslag, social rekruttering, CV-styring og ansøgningsstatussporing. Inden for rekrutteringsplatforme giver rekrutteringsmarkedsføringsfunktioner rekrutterere mulighed for at formidle information om jobåbninger på tværs af forskellige kanaler, herunder jobtavler, brandede karrieresider og sociale medieplatforme. Disse platforme administrerer også kandidatinteraktioner, dyrker kandidatinteresse og etablerer talentpipelines til nuværende og fremtidige stillinger. Når først kandidater indsender ansøgninger, screener og kategoriserer ansøgersporingssystemerne (ATS) i rekrutteringsplatforme automatisk kandidater baseret på indholdet af deres CV'er eller ansøgninger. Disse platforme overvåger efterfølgende udvalgte ansøgere gennem de efterfølgende faser af interviewprocessen. Ved at konsolidere alle rekrutteringsrelaterede data forbedrer rekrutteringsplatforme kandidatoplevelsen ved at tilbyde personlige interaktioner. De hjælper også rekrutterere med at opretholde organisationen og effektivt målrette og tiltrække ansøgere, der passer godt ind i specifikke jobroller.