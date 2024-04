Mobile Attribution Platforms - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Virksomheder bruger mobiltilskrivningsplatforme til at identificere oprindelsen af ​​mobilappinstallationer, omfattende kampagner, partnere og involverede kanaler. Denne software skelner, hvor brugere i første omgang støder på en app og anvender forskellige identifikatorer til at vurdere appens rejse fra præinstallation til efterinstallation. I modsætning til generel tilskrivningssoftware, som er afhængig af pixels og cookies til at måle virkningen af ​​handlinger og berøringspunkter på tværs af marketing- og salgsbestræbelser, koncentrerer mobiltilskrivningssoftware sig specifikt om de metoder, der driver individuelle appinstallationer. Da mobilapps fungerer uafhængigt af cookies, er mobiltilskrivningssoftware afhængig af alternative identifikatorer såsom IP-adresser, enheds-id'er, enhedstyper, browsere og operativsystemer. Mange udbydere af mobiltilskrivningssoftware lægger vægt på "personbaseret" tilskrivning, hvilket udvider tilskrivningsomfanget ved at samle alle brugerinteraktioner og konverteringer, uanset deres kilde.