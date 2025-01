Maskinoversættelsestjenester - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Google Translate

Google Translate er en gratis flersproget neural maskinoversættelsestjeneste udviklet af Google, til at oversætte tekst og websteder fra et sprog til et andet. Det tilbyder en webstedsgrænseflade, en mobilapp til Android og iOS og en applikationsprogrammeringsgrænseflade, der hjælper udviklere med at bygge browserudvidelser og softwareapplikationer. Fra september 2020 understøtter Google Translate 109 sprog på forskellige niveauer og fra april 2016 hævdede det over 500 millioner samlede brugere, med mere end 100 milliarder ord oversat dagligt. Det blev lanceret i april 2006 som en statistisk maskinoversættelsestjeneste og brugte FN og Europa-Parlamentets dokumenter og udskrifter til indsamling af sproglige data. I stedet for at oversætte sprog direkte, oversætter den først tekst til engelsk og pivoterer derefter til målsproget i de fleste sprogkombinationer, som den placerer i sit gitter, med nogle få undtagelser, herunder catalansk-spansk. Under en oversættelse leder den efter mønstre i millioner af dokumenter for at hjælpe med at beslutte, hvilke ord der skal vælges, og hvordan de skal arrangeres på målsproget. Dens nøjagtighed, som er blevet kritiseret og latterliggjort ved flere lejligheder, er blevet målt til at variere meget på tværs af sprog. I november 2016 annoncerede Google, at Google Translate ville skifte til en neural maskinoversættelsesmaskine - Google Neural Machine Translation (GNMT) - som oversætter "hele sætninger ad gangen, snarere end bare stykke for stykke. Den bruger denne bredere kontekst til at hjælpe den finde ud af den mest relevante oversættelse, som den derefter omarrangerer og justerer for at være mere som et menneske, der taler med korrekt grammatik". Oprindeligt kun aktiveret for nogle få sprog i 2016, bruges GNMT på alle 109 sprog i Google Oversæt-listen fra september 2020, bortset fra sprogparret mellem engelsk og latin.