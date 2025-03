Loyalitetsstyringssoftware - Mest populære apps - USA

Smile.io

Smile.io er verdens største loyalitetsplatform, der tilbyder brugervenlige belønningsprogrammer, der hjælper skalering af e-handelsmærker med at transformere engangssalg til gentagne, loyale kunder. Over 100.000 brands bruger Smile-point, henvisnings- og VIP-programmer til at maksimere deres indkøbsindsats og forvandle transaktionsindkøb til passionerede brandfortalere, der ikke kan undgå at komme tilbage igen og igen. Du kan starte et smukt og tilpasseligt belønningsprogram med blot et par klik. Derudover giver Smile.io dig mulighed for at belønne kunder for en række forskellige handlinger, herunder deling på sociale medier, produktanmeldelser og mere. Der er også et voksende antal Smile Apps, herunder MailChimp og Klaviyo. Disse apps giver dig mulighed for at forbinde dit program med værktøjer, du allerede bruger. Smile.io er tilgængelig i disse app-butikker: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce og Wix. Leder du efter fuld kontrol? Få adgang til vores API med Smile Plus for at begynde at belønne dine kunder på unikke måder.