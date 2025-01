Lokal SEO-software - Mest populære apps - Rusland

Partoo

partoo.co

Hos Partoo er vores mission at gøre virksomheder mere synlige på internettet, at forbedre deres e-omdømme og at hjælpe dem med at få flere kunder. Vores alt-i-en-løsning giver mulighed for strategisk beslutningstagning gennem intuitive dashboards, der gør det muligt for beslutningstagere at måle ROI og fremme varige kunderelationer. Partoo arbejder med en bred vifte af lokale og internationale virksomheder på tværs af forskellige brancher, herunder små og mellemstore virksomheder, såvel som store virksomheder som McDonald's, Toyota, Carrefour og Sports Direct. Enkelheden af ​​vores lokale noteringsløsning gør det muligt for virksomheder at administrere værktøjet på både lokalt niveau og brandniveau. Partoo kan prale af et team på over 400 fagfolk og betjener mere end 400 kunder i over 100 lande. Produktdetaljer Partoo hjælper virksomheder med at vokse med følgende produkter ved at opfylde dets 3 mål: Bliv fundet, bliv udvalgt og få kunder. Bliv fundet: - Tilstedeværelsesstyring: Udsend automatisk dine butikkers oplysninger på de vigtigste telefonbøger, GPS, søgemaskiner, sociale netværk og meningswebsteder. - Butiksfinder: optimer dit websted med en butiksfinder og tilpassede sider pr. lokation. Få dit salgssted til at skille sig ud på de forespørgsler, der er knyttet til din aktivitet. Bliv valgt: - Anmeldelsesstyring: centraliser de anmeldelser, der er tilbage på dine fortegnelser, uanset om de kommer fra Google, TripAdvisor eller Facebook. Få regelmæssige rapporter, analyser dem og svar fra en enkelt grænseflade. - Anmeldelse Booster: Tilskynd tilfredse kunder til at skrive positive anmeldelser på Google Business Profile via sms-invitationer. Få kunder: - Beskeder: centraliser beskeder modtaget fra Google Business Profile, Facebook Messenger og Instagram, og besvar dem nemt centralt eller lokalt!