Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange kan hjælpe dig med at forstå, hvorfor din hjemmeside får trafik, der ikke konverteres til salg eller kundeemner. Vores værktøjer til optimering af konverteringsfrekvens har fået tillid af mere end 450.000 websteder over hele verden for at få indsigt i, hvad folk laver på deres websted. Øg dit salg og lær mere om dine besøgende på dit websted Vores sessionsoptagelser og dynamiske varmekort giver dig mulighed for at se, hvor folk klikkede, rullede og trykkede på dit websted for at se, hvad der forhindrer dem i at købe. Se nærmere på en enkelt persons besøgsrejse ved hjælp af optimerbare segmenter for at se sessionsgentagelser af frustrerede eller forvirrede besøgende. Se det større billede ved at se på en samlet visning af, hvad folk engagerer sig mest - eller mindst - med Dynamic Heatmaps. Brug et Scroll Heatmap til at se, om folk ruller langt nok ned på siden til at se dine opfordringer til handling, eller om de rejser, før du kan konvertere dem. Reducer forladt vogn Den kraftfulde kombination af Live Chat og en live visning af dine besøgende kan forhindre forladte vogne. Hvis du ser nogen kæmper i realtid, kan du bruge Live Chat til at se, om du kan hjælpe dem med at finde det, de har brug for, eller besvare deres spørgsmål. Lucky Orange Announcements-værktøj giver dig mulighed for at oprette en pop-up, der fremhæver en opsalgsmulighed, tilbyde en rabat eller bede om en produktanmeldelse.