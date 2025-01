Generativ AI-software - Mest populære apps - Rusland

Odio.ai

Odio.ai er et innovativt værktøj, der bruger kunstig intelligens til nemt at konvertere enhver tekst til lyd med ultrarealistiske stemmer. Det giver med få klik mulighed for at transskribere tekst til en lydfil, men også at skabe fængslende podcasts og lydbøger til dit publikum! Du har et stort udvalg af realistiske stemmer, både mandlige og kvindelige, for perfekt at legemliggøre stemmen i din tekst. Det omfatter mere end 900 stemmer på mere end 120 sprog! Stemmer genereres med de seneste fremskridt inden for kunstig intelligens, hvilket resulterer i lyd af høj kvalitet. Funktioner: * Konverter tekst til lyd * Opret podcasts fra tekst * Opret en lydbog fra tekst * 900+ AI-genererede stemmer * 120+ sprog tilbydes * Tilføj flere samtalepartnere * Eksporter til .mp3-fil og del links * Tilpasningsmuligheder for udtale såsom hastighed, tonehøjde, lydstyrke, måde at udtale på, ... Med Odio.ai vil du være i stand til at omdanne alle dine tekster til en lydfil på et øjeblik. Alt du skal gøre er at kopiere/indsætte din tekst, vælge de stemmer du ønsker, og værktøjet eksporterer automatisk din lydfil. Du vil være i stand til at justere de mindste detaljer i udtalen, såsom pausetider, hastighed, tonehøjde, måden at udtale ord på,... hvilket giver dig mulighed for at opnå realistiske gengivelser for at formidle alle de følelser, du ønsker i dine tekster. Du kan også tilføje flere samtalepartnere i samme projekt for at skabe en dynamisk dialog under læsningen. * Konverter tekst til lyd med kunstig intelligens * Vælg de stemmer, du ønsker * Taletilpasning * Inkluder flere stemmer i et enkelt projekt * Eksporter nemt din genererede lydfil Odio.ai giver dig, takket være dens funktioner, mulighed for at oprette og hoste din egen podcast. Du kan komponere dine forskellige episoder fra lyden af ​​dine tekster og nemt dele hostingsiden. Odio giver dig også adgang til et rss-feed, hvis du vil dele din podcast på en anden platform. * Lav en podcast * Komponer episoder fra tekster konverteret til lyd * Få adgang til en offentlig hostingside * Del rss-feed Odio giver dig også mulighed for at oprette bøger i lydversion. Denne funktion bruger også kunstig intelligens af lydtransskription til at bringe dine tekster til live. Du kan komponere lydversionen af ​​din bog kapitel for kapitel og dele den med professionel lydkvalitet. Odio giver dig også mulighed for at tilføje en knap med et betalingslink på den offentlige side i din bog, hvis du for eksempel kun vil dele et uddrag eller tilbyde muligheden for at købe en trykt version,... * Opret en lydbog * Komponer lydkapitler fra konverterede tekster * Brug realistiske stemmer til at læse dine kapitler * Få adgang til en offentlig hostingside for din lydbog * Tilføj en knap for at inkludere et betalingslink