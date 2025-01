Generativ AI-software - Mest populære apps - Puerto Rico

Chat Data

chat-data.com

Chat Data er en alsidig platform designet til at skabe og integrere AI-chatbots på websteder. Disse tilpassede chatbots kan trænes ved hjælp af data leveret af brugeren, som kan være enten dokumenter eller links til relevant webstedsindhold. Chatbots er designet til at besvare spørgsmål relateret til det indhold, de undervises i, og derved hjælpe med at yde 24/7 kundesupport. Ud over at skabe generiske chatbots tilbyder Chat Data specialiserede modeller til oprettelse af medicinske chatbots. Disse Medical Chat-modeller kan også bruges til at udvikle chatbots med specifikke sproglige og personlighedsmæssige karakteristika. Brugere får valget mellem GPT-3.5 Turbo og GPT-4 til deres chatbots model. Platformen understøtter flere sprog og sikrer derved brugervenlighed til et globalt publikum. Chatdata giver brugerne mulighed for at dele deres chatbot-kreationer med andre. Det understreger også databeskyttelse, hvilket sikrer, at samtalehistorier ikke gemmes på dens servere, men opbevares i brugerens browser. Platformen giver brugerne mulighed for at personliggøre deres chatbot-træningsproces og integrere chatbot-widgetten direkte med et brugerdefineret modelslutpunkt. Interfacet kan skræddersyes til at tilpasse sig brugerens brandpersonlighed og kan træne chatbot'en ​​ved hjælp af forskellige typer dataformater. Avancerede funktioner såsom integration af FAQ-links, tilpasning af udseendet af chatbot, integration af tredjepartsværktøjer og implementering af hastighedsbegrænsning for offentlige chatbots er også tilgængelige. Analytiske værktøjer er inkorporeret i platformen, hvilket gør det muligt for brugere at få indsigt fra chatbot-samtaler, forstå brugerbasens geografi og samle leads til fremtidige interaktioner. Brugen af ​​medicinske chatmodeller overholder også HIPAA, ved at bruge industristandard datakrypteringsmetoder. Samlet set er Chat Data designet til at give brugere vidtrækkende kontrol over deres chatbot-kreationer, fra deres træningsproces og udseende til deres slutbrug og analytiske feedback.