Generativ AI-software - Mest populære apps - Papua Ny Guinea

Twain er et AI-kommunikationsassistentværktøj designet til at hjælpe med at skabe og forbedre udgående salgsmeddelelser. Den har evnen til at generere skræddersyede beskeder i en brugers unikke tone, en række forskellige former, fra direkte og dristige til kreative og afslappede. Værktøjet henvender sig til flere udgående kanaler og scenarier, hvilket letter nem betjening på tværs af platforme såsom e-mail eller LinkedIn. Den yder assistance fra introduktion til opfølgning til frieri- og brudsituationer. For at fremme engagement sikrer Twain kontekstdrevne, målorienterede budskaber baseret på tone, mål, kontekst og historie. Værktøjet giver yderligere forslag i realtid til forbedring af beskeder og tilbyder detaljerede alternativer og forbedringer. Fra at lave solide introduktioner til at skabe opfølgende beskeder og håndtere feedback, strømliner Twain salgskommunikationsprocessen effektivt. Anerkendt for sin præstation i at producere klare og resonerede beskeder, tilbyder Twain forskellige prisplaner, som er gratis, pro og tilpassede teamplaner. Det er for det meste rost af brugere for dets evner til at forbedre tonen, strukturen og længden af ​​beskederne, tidsbesparende egenskaber og evnen til at fungere på en skalerbar måde.